Le prime dichiarazioni del sindaco Lai.

Grande soddisfazione per Francesco Lai, riconfermato sindaco di Loiri Porto San Paolo, che dichiara: “Un risultato storico per Loiri che non aveva mai visto una percentuale di preferenze così ampia”. “Gli elettori hanno premiato quello che è stato fatto in questi cinque anni dalla nostra amministrazione. – prosegue Lai – E lo hanno dimostrato anche riconfermando in consiglio anche i quattro assessori uscenti ricandidati.”

Ancora il sindaco di Loiri non si sbilancia sulla formazione della futura giunta comunale, attendendo i risultati relativi alle preferenze espresse dagli elettori sui componenti della sua lista.