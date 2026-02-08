Volontari in campo nella spiaggia di Bados nonostante la pioggia.

La mattinata di ieri, domenica 8 febbraio, ha visto la spiaggia di Bados interessata da un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente, promossa dall’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema. L’appuntamento si è svolto regolarmente nonostante una pioggia leggera ma persistente, che non ha impedito lo svolgimento delle attività programmate.

All’azione di pulizia hanno partecipato 25 volontari, impegnati nella raccolta dei rifiuti sia lungo l’arenile sia nell’area retrostante la spiaggia. Durante l’intervento sono stati rinvenuti numerosi materiali abbandonati. Accanto alla consueta presenza di plastica e vetro, sono emersi anche oggetti di dimensioni e natura insolite, come una bombola, due batterie d’automobile e un bidet.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno portato avanti dall’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema, che prosegue la propria attività di sensibilizzazione e intervento diretto sul territorio, puntando sulla collaborazione dei cittadini e sul volontariato ambientale. Al termine delle operazioni di raccolta, i partecipanti hanno condiviso un momento conviviale, con panini, dolci, frittelle, paste e bibite messi a disposizione per tutti.

L’associazione ha voluto esprimere un ringraziamento a coloro che hanno preso parte alla manifestazione e ha rivolto un invito a chiunque fosse interessato ad aderire o a ricevere informazioni sulle future iniziative. Per contatti è possibile telefonare al numero 331/6873672 oppure scrivere all’indirizzo antenazionale@pec.it.

