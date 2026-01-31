Si savlano dalla casa aggredita da un incendio a Olbia

Una casa è andata distrutta da un incendio a Olbia, ma gli occupanti si sono messi in salvo riuscendo a scappare.

Nel pomeriggio di sabato 31, le squadre del distaccamento cittadino dei vigili del fuoco di Olbia sono intervenute in via Piccinni, nel quartiere di Orgosoleddu. Un incendio stava aggredendo un appartamento al piano terra.

“Sul posto sono accorse due squadre di soccorso che hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse agli edifici adiacenti – spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco -. Non si registrano feriti o persone intossicate. Gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l’edificio prima che la situazione degenerasse”.

Gravi i danni riportati dalla casa, ma l’importante è che non ci siano stati feriti e tutti siano riusciti a mettersi in salvo.

