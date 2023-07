Violento scontro tra 2 auto, gravi una donna e un bambino piccolo

Ancora un brutto incidente in Sardegna.

Ancora un altro incidente sulle strade della Sardegna. Il 5 luglio, alle 20:20, lungo la strada provinciale 65 in località Funtanazza ad Arbus, si è verificato un incidente stradale ancora in fase di accertamento. Le auto coinvolte sono state un’auto guidata da un uomo di 63 anni del posto e un’altra guidata da una donna di 28 anni del posto con i suoi due figli di due e tre anni a bordo.

A seguito dell’incidente, la guidatrice della Fiat e uno dei figli sono stati trasportati in eliambulanza, in codice rosso ma non in pericolo di vita, presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari per ulteriori accertamenti, nonostante non siano in pericolo di vita.

Il conducente della Renault, sottoposto al test dell’etilometro, ha riportato un tasso alcolemico di 2,4 g/l, con conseguente sequestro del veicolo e della patente di guida. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Arbus.

