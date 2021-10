L’incidente intorno alle 13.

Brutto incidente intorno alle 13 e 10 sulla strada provinciale 13 Arzachena Cannigione. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente in prossimità del bivio per Baia Sardinia.

Quattro persone coinvolte tra cui una ferita e pe la quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. La squadra ha collaborato col personale del 118 per l’assistenza ai feriti, ha messo in sicurezza i veicoli per poi bonificare l’area. Sul posto anche la Polizia Locale di Arzachena per i rilievi volti ad accertare le cause dell’incidente.