Il Campionato del Mondo Juniores di Judo a Olbia.

La città di Olbia ospiterà dal 6 al 10 ottobre prossimi il Campionato Mondiale Juniores di Judo 2021. La manifestazione si svolgerà all’interno del Geopalace, il palazzetto dello sport del Geovillage Resort & Conference Center, le cui strutture sono gestite dall’Olbia Calcio, antico sodalizio calcistico che punta allo sviluppo dello sport multidisciplinare.

Il Mondiale Juniores di Judo, voluto da FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e IJF, International Judo Federation, con il contributo della Regione Sardegna, dell’Assessorato del Turismo e del Comune di Olbia è il primo evento giovanile mondiale che si svolge dopo le recenti Olimpiadi di Tokyo.

“Il Judo è sempre stato per la nostra città uno sport di grande rilevanza – ha dichiarato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi nel corso della conferenza stampa di presentazione – . Ecco perché, dopo la World Judo Championships del 2017, annunciare i Campionati Mondiali Juniores ci riempie di orgoglio. Per comprendere la valenza della competizione basti pensare che gli atleti provenienti da tutto il mondo saranno gli stessi che vedremo contendersi l’oro alle prossime olimpiadi di Parigi 2024″.

Gavino Piredda in rappresentanza del judo regionale, nazionale e internazionale ha rivolto parole di ringraziamento al “presidente Marius Vizer che ha scelto e fortemente voluto la città di Olbia come sede italiana del mondiale”. L’evento prevede lo svolgimento delle gare che assegneranno i titoli individuali dal 6 al 9 ottobre, con lo svolgimento del blocco finali a partire dalle ore 16, mentre il 10 Ottobre sarà in programma il Mixed Team Event.

La Cerimonia d’inaugurazione, alla quale parteciperanno il presidente della International Judo Federation Marius Vizer, il presidente FIJLKAM Domenico Falcone e le autorità regionali e locali, si svolgerà mercoledì 6 ottobre alle ore 15 ed in modalità ridotta, in conformità delle restrizioni anti-covid previste per l’evento. Occorre sottolineare che secondo quanto stabilito dai protocolli IJF che disciplinano lo svolgimento delle competizioni internazionali, nell’ottica del contenimento della diffusione del Covid-19, la manifestazione si svolgerà integralmente a porte chiuse.

Le delegazioni ospitate, infatti, dovranno attenersi rigorosamente alle precauzioni della Bolla cautelativa prevista all’interno delle strutture ricettive indicate dall’organizzazione e in tutta l’area del Geovillage, nonché attenersi alle disposizioni organizzative indicate dall’International Judo Federation, pubblicate nelle Outlines ufficiali dell’evento e scaricabili dal sito ufficiale della IJF. L’evento sarà comunque trasmesso in streaming, sia nelle fasi eliminatorie che nelle fasi finali, attraverso la piattaforma della Federazione Internazionale.

La squadra italiana.

È una squadra numerosa quella dell’Italia, ben 33 atleti, in quanto la condizione di paese ospitante offre l’opportunità di superare il limite di due atleti per categoria di peso per arrivare fino ad iscriverne quattro, ove possibile e opportuno. La Federazione inoltre ha recepito anche una norma IJF appena promossa per le classi cadetti e juniores, nella quale è stato scelto di introdurre, proprio a partire dal mondiale ad Olbia, la logica delle ‘wild card’ da applicare alla città o alla regione ospitante.

Un’opportunità che in questo caso premia la Sardegna, la quale ha selezionato cinque atleti che, validati dall’IJF, parteciperanno ai campionati del mondo. Questo l’elenco dei 33 atleti italiani in gara a Olbia (Fonte: FIJLKAM nazionale)