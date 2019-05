L’incidente questa mattina davanti al Mater Olbia.

Nuovo incidente stradale, questa mattina, verso le 10:30, sulla statale 125, praticamente di fronte all’ospedale Mater Olbia.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Una si è ribaltata, finendo in mezzo alla carreggiata. Il bilancio è stato di tre i feriti, che sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei vigili del vuoco 7A del distaccamento di Olbia Basa, che ha messo in sicurezza la zona, oltre a due ambulanze del 118, una pattuglia della polizia del Commissariato di Olbia e della polizia locale. Il traffico è stato rallentato in entrambi i sensi di marcia.

