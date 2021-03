Incidente a Berchidda, tre auto coinvolte e 7 persone ferite

L’incidente questa mattina a Berchidda.

È di 7 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alla periferia di Berchidda. Probabilmente a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza, 3 auto si sono scontrate.

Sul posto hanno operato le equipe mediche del 118 che hanno accompagnato i feriti nel vicino ospedale. Tutti hanno riportato politraumi, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per le operazioni di messa in sicurezza.

