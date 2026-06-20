Le precisazioni del Parco sulle autorizzazioni per Cala Coticcio.

L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena interviene per fornire chiarimenti sul sistema di autorizzazioni per l’accesso alle zone Ta di Cala Coticcio e Cala Brigantina. La presa di posizione arriva dopo alcune dichiarazioni diffuse nelle ultime settimane da esponenti delle guide ambientali escursionistiche locali attraverso organi di stampa e piattaforme social.

Con una nota ufficiale, l’Ente spiega alcuni aspetti relativi alle procedure di autorizzazione, richiamando il quadro normativo vigente e i dati in possesso dell’amministrazione. L’obiettivo dichiarato è fornire informazioni alla cittadinanza e agli operatori del settore, oltre a chiarire il funzionamento delle procedure adottate per la gestione degli accessi nelle aree tutelate.

La procedura online per le autorizzazioni.

Tra i punti affrontati figura il sistema di presentazione delle domande in modalità telematica. Secondo il Parco, la digitalizzazione delle istanze rappresenta un adempimento previsto dalla normativa sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

L’Ente evidenzia che la piattaforma consente il rilascio immediato di una ricevuta con numero di protocollo e orario di presentazione della richiesta. Questo sistema, secondo quanto spiegato nella nota, garantisce la tracciabilità delle domande e la registrazione cronologica delle istanze di autorizzazione per l’accesso alle zone Ta di Cala Coticcio e Cala Brigantina.

I documenti richiesti e il quadro normativo.

Il Parco precisa inoltre che la documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione non ha subito incrementi rispetto agli anni precedenti. Le richieste devono essere accompagnate dal modulo previsto, da una copia del documento d’identità della guida richiedente e dall’elenco dei partecipanti all’escursione.

Un ulteriore chiarimento riguarda la disciplina delle quote riservate ai residenti. L’Ente richiama il Dpr istitutivo del Parco, specificando che la quota di tutela riservata ai residenti si applica alle attività di noleggio, locazione e diving center. La stessa disposizione, secondo quanto riportato nella nota, non comprende la categoria delle guide ambientali escursionistiche.

Le autorizzazioni per Cala Coticcio e il rapporto con le guide.

Nel documento il Parco sottolinea di avere introdotto nel tempo alcune deroghe al disciplinare per agevolare l’attività delle guide ambientali escursionistiche. Tra queste figura la possibilità di modificare o integrare l’elenco dei partecipanti fino al giorno precedente la discesa autorizzata.

L’Ente evidenzia inoltre che le guide svolgono la propria attività in regime privato e incassano direttamente i proventi delle escursioni. Per quanto riguarda l’amministrazione, la nota richiama il ticket di 3 euro previsto per ogni partecipante alle escursioni nelle aree interessate e segnala l’impiego di personale dedicato alla gestione e alla verifica delle prenotazioni.

L’arrivo del nuovo direttore facente funzioni.

Tra gli aspetti affrontati compare anche il recente insediamento del direttore facente funzioni Yuri Donno. L’Ente riferisce che il dirigente ha assunto l’incarico da pochi giorni e che, nella fase iniziale del mandato, ha dovuto affrontare priorità di carattere gestionale e istituzionale.

Per questo motivo, sempre secondo quanto comunicato dal Parco, non è stato ancora programmato un incontro con i rappresentanti della categoria delle guide ambientali escursionistiche, confronto che resta comunque tra gli obiettivi indicati dall’amministrazione.

Nella parte conclusiva della nota, l’Ente respinge le ricostruzioni secondo cui le autorizzazioni verrebbero rilasciate senza rispettare l’ordine cronologico di protocollazione o con una prevalenza di operatori non residenti. Il Parco sostiene che i dati ufficiali in proprio possesso indichino una situazione differente e annuncia la possibilità di ricorrere alle sedi competenti per tutelare l’immagine dell’istituzione e dei propri dipendenti in presenza di eventuali dichiarazioni ritenute false, diffamatorie o lesive.

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