Coppa America, vince New Zeeland, finisce il sogno di Luna Rossa

Il risultato finale di 7 a 3 è bugiardo.

La decima regata della trentaseiesima edizione di Coppa America è quasi senza storia. Luna Rossa parte bene, ma non adotta la strategia di difesa e controllo dell’avversario delle prime gare. Così i 21 metri di vantaggio vengono divorati in pochi istanti da New Zeeland. Luna Rossa ci crede, torna avanti di 32 metri, ma New Zeeland mette il turbo e scappa. Primo giro di boa con 7 secondi di vantaggio per i neozelandesi. Inizia una regata senza storia, Luna Rossa può solo sperare in un grossolano errore dell’avversario, anche perchè il vento è forte e difficilmente un buco di vento potrà ostacolare New Zeeland. Secondo giro di boa, il vantaggio neozelandese è di 9 secondi. Terzo giro di boa, i secondi di distacco sono triplicati. Quarti giro di boa, New Zeeland incrementa ancora con 37 secondi di distacco, che al giro di boa finale diventano 49. Inizia la passerella finale dei neozelandesi, che non commettono l’errore sperato dai tifosi di Luna Rossa e chiudono la regata con 46 secondi di distacco.

Il risultato finale di 7 a 3 umilia Luna Rossa ed è bugiardo, per ciò che il team italiano ha mostrato di saper fare nelle regate precedenti. La squadra italiana chiude a testa alta una Coppa America in cui ha pagato qualche errore di strategia nei momenti decisivi, ma soprattutto una velocità dell’imbarcazione leggermente più bassa per motivi tecnici di progettazione.

