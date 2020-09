L’incidente sulla strada tra Bitti e Sologo.

Sull’asfalto si vedono i segni di una lunga frenata. Ma è stato tutto inutile. L’auto sulla quale viaggiavano, questa sera, verso le 18, due giovani di 34 e 25 anni si è capovolta più volte prima di fermarsi a bordo strada lungo la provinciale che collega Bitti con Sologo.



Il conducente, Raimondo Porcu, il più grande dei due, di Lula, è morto sul colpo. Illeso invece l’altro ragazzo, dello stesso paese e che ha lo stesso nome e risulta essere un parente della vittima. Quando è arrivata sul posto l’ambulanza del 118 ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre i medici non hanno potuto far altro che costatare la morte del trentaquattrenne. Sul lungo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Nuoro e i carabinieri di Lula e Bitti per i rilievi di legge.

