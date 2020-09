I Campionati regionali allievi si sono svolti a Sassari nel weekend.

Ai campionati regionali di atletica leggera che si sono svolti a Sassari il 5 e 6 settembre, l’Atletica Olbia è stata la società più titolata nella due giorni di gare.

Sei le medaglie d’oro, ottenute nella corsa su pista da Alessandro Turis nei 100m col tempo di 11.73, Manuela Cervo nei 400m femminili, tempo 1.07.77, Francesca Pinna negli 800m femminili, Stefano Ferreri negli 800m, tempo 2.00.51, e nei 1500m, tempo 4.19.12, e da Martina Rutzittu, Francesca Pinna, Ginevra Mei, Manuela Cervo nella staffetta 4x400m femminile col tempo 4.48.19.

Inoltre, argento per Ginevra Mei nei 1500m femminili col tempo 5:29.67 e bronzo nei 100m femminili per Martina Rutzittu col tempo e nei 200m per Alessandro Turis, tempo 24.21.

Ottimo primo posto per Martina Mura, categoria Junior, nel lancio del martello, che vince con la misura di 37,09, suo nuovo record personale.

