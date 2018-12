Un’auto tampona un camion sulla statale, muore un 31enne

L’incidente sulla statale 130 verso Cagliari.

Tragico incidente, ieri sera, verso le 19, lungo la statale 130 all’altezza di Villaspeciosa, in direzione di Cagliari. Un’auto ha tamponato un camion, rimanendo incastrata sotto il semirimorchio. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, per il conducente del veicolo non c’è stato niente da fare. A perdere la vita, Alessandro Serra, 31 anni, di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe stata costretta a frenare all’improvviso, finendo contro il camion. Nell’impatto il tettuccio del suo mezzo sarebbe stato tranciato. Un impatto fatale per il giovane, che è stato riconosciuto solo più tardi da alcuni amici, giunti sul luogo dell’incidente.

