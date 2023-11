Residente di Santa Teresa vittima dell’incidente mortale in Corsica.

Questa mattina in Corsica si è verificato un grave incidente sul lavoro. Enrico Caruso, un camionista di 60 anni di Santa Teresa Gallura, ha perso la vita ad Ajaccio, in Corsica. La vittima, dipendente di un’azienda edile, stava consegnando dei materiali quando, per cause in corso di accertamento, è stato schiacciato dal camion.

Secondo le prime informazioni, Caruso si trovava a terra tra il camion e un muro, mentre azionava una piccola gru con un filo comando per scaricare delle piattaforme in cemento dal veicolo. Durante l’operazione, il camion si è mosso improvvisamente, andando addosso a Caruso. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Attualmente, la Gendarmeria sta svolgendo indagini per determinare le cause dell’incidente.

