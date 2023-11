La Cronoscalata Tandalò a Buddusò.

La settima edizione della Cronoscalata su Terra di Tandalò – Memorial Nicola Imperio, organizzata da Tandalò Motorsport e DriveEvent Adventure con il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò, mantiene la collaborazione con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica attraverso il consolidato progetto “Correre per un Respiro” ideato da Rachele Somaschini. Questa partnership, attiva da diversi anni, continua a dimostrare il suo impegno nei confronti di una causa di grande importanza, unendo strettamente l’evento sardo, Rachele e la famiglia di Nicola Imperio.

Purtroppo, quest’anno, la pilotessa di Cusano Milanino non sarà in grado di partecipare all’evento a causa di problemi di salute. Tuttavia, il suo spirito combattivo e la sua notevole forza di volontà non mancheranno di farsi sentire anche in questa occasione. La gara sarà valida anche per il 2° Trofeo #correreperunrespiro, al quale i piloti possono iscriversi mediante una donazione libera, partecipando così a una corsa con finalità di grande valore sociale.

L’edizione 2023 della Cronoscalata su Terra di Tandalò inizierà oggi pomeriggio con la cerimonia di partenza a Buddusò alle 14. Domani, l’evento si trasferirà a Tandalò per l’azione principale. Confermata l’installazione del corner ufficiale “Correre per un Respiro” al Villaggio Tandalò in cima all’ascesa. Gli appassionati avranno l’opportunità di sostenere la ricerca anche attraverso l’acquisto del merchandising ufficiale.

“Questa collaborazione tra la Cronoscalata su Terra di Tandalò e il progetto “Correre per un Respiro” è fondamentale per diffondere la consapevolezza e raccogliere fondi per la ricerca – ha commentato Gigi Satta, presidente di Tandalò Motorsport -. Siamo grati per il continuo sostegno della comunità automobilistica e speriamo che, insieme, possiamo fare la differenza anche grazie al coinvolgimento della famiglia Imperio, in primis di Michela, che avrebbe dovuto correre con Rachele anche in questa edizione. Faccio i miei migliori auguri a Rachele per una pronta guarigione e speriamo di vederti tornare nelle gare al più presto“.

