L’incidente questo pomeriggio sulla strada per Telti.

Incidente stradale questo pomeriggio sulla provinciale 127 in direzione Telti. Le due autovetture, una Fiat panda e una Mini, si sono scontrate frontalmente riportando diversi danni.

Per i conducenti, un anziano di 82 anni alla guida della panda e un 19enne alla guida della Mini è stato disposto da parte del personale del 118 il trasporto all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118. Sulle cause dello scontro. I rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale di Olbia.