L’incidente questa mattina a San Teodoro.

Brutto incidente questa mattina intorno alle 7 a San Teodoro sulla statale 125 all’altezza aviosuperficie. Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Subito sul posto i soccorsi che hanno prestato le prime cure alle 2 rimaste ferite nell’impatto e, successivamente trasportati in codice giallo all’ospedale di Olbia. Sul posto oltre ai soccorsi anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Si registrano code e grossi rallentamenti.

(Visited 721 times, 866 visits today)