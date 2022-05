Violento incidente frontale all’ingresso di Telti, tre ferite

L’incidente questo pomeriggio a Telti.

Brutto incidente frontale intorno alle 17 di oggi pomeriggio sulla statale 127 all’ingresso di Telti. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e poi hanno finito la propria corsa nella cunetta in mezzo ai rovi.

Alla guida due donne, una con figlia minore a bordo. Per tutti gli occupanti è stato disposto il trasporto all’ospedale di Olbia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza lo scenario e collaborato con i sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.