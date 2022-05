Tempio tra i carnevali storici candidati a patrimonio immateriale dell’Unesco

C’è anche Tempio Pausania insieme ai carnevali storici dei Carri di cartapesta che si candidano a diventare patrimonio immateriale dell’Unesco.

Ieri a Fano il sindaco Gianni Addis, assieme all’assessore al Turismo, Spettacolo e Sport Elizabeth Vargiu, hanno partecipato ad un incontro che ha visto riuniti i sindaci di Avola, Acireale, Cento, Fano, Foiano, San Giovanni in Persiceto, Sciacca, Putignano e Tempio Pausania, per sottoscrivere un protocollo d’intesa per la candidatura dei Carnevali storici dei Carri di cartapesta delle nove città al patrimonio immateriale dell’Unesco.

“Si è trattato del primo importante momento di un percorso che auspichiamo ci porti a raggiungere un importante obiettivo: dare un riconoscimento prestigioso a manifestazioni che rappresentano un forte tratto identitario e culturale per le nostre comunità che, siamo certi, ci permetterà di valorizzare e promuovere nel mondo una tradizione popolare pluricentenaria di grande fascino. – ha spiegato il primo cittadino di Tempio – . La rete che abbiamo creato oggi tra i nostri nove Comuni è una importante opportunità per le nostre comunità: per tutelare le nostre tradizioni, per rafforzare scambi culturali, condividere buone pratiche, promuovere i nostri territori e potenziare i benefici che il Carnevale porta con sé.