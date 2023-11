Le condizioni dei feriti nell’incidente a Trinità d’Agultu.

Le condizioni delle due persone coinvolte nell’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri a Trinità d’Agultu rimangono ancora gravi, mentre si cercano di stabilire con precisione le cause dell’accaduto. L’evento si è verificato poco dopo le 17, quando due veicoli si sono scontrati frontalmente lungo la strada provinciale 90.

Nel complesso, 4 persone sono state coinvolte nell’incidente, con due di loro che versano attualmente in condizioni critiche. Uno dei feriti presenta un trauma cranico facciale, mentre l’altro ha riportato lesioni alla colonna vertebrale. Entrambi sono stati tempestivamente trasportati dal personale del servizio di emergenza 118 all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per ricevere le cure necessarie.

Il terzo individuo ferito è stato invece trasferito presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ulteriori accertamenti medici e trattamenti appropriati. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del servizio di soccorso Areus, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio Pausania per garantire la messa in sicurezza dell’area e i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi di legge necessari per comprendere appieno le dinamiche dell’evento.

