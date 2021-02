L’incidente intorno alle 17 di oggi.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 in via Cellini a La Maddalena. Per cause ancora da accertare un’auto è finita contro un’impalcatura metallica in allestimento.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e collaborare con gli operatori del 118 per estrarre e stabilizzare il conducente della vettura, che è stato trasportato all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per accertare la dinamica dell’incidente.



