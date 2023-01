Investito un operaio a Olbia.

Incidente sul lavoro, questa mattina, a Olbia. In via Madagascar un operaio è rimasto investito da un mezzo dell’azienda per il quale lavorava. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei colleghi e passanti che hanno allertato il 118.

Sul posto, poco dopo le 12, è intervenuta un’ambulanza, che lo ha accompagnato d’urgenza in ospedale. Da una prima valutazione le sue condizioni sono gravi, ma non correrebbe pericolo di vita. Sul posto anche gli operatori dello Spresal e le forze dell’ordine.

