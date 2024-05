I Collage pronti per San Simplicio, dopo Olbia il tour continua

Il concerto dei Collage a Olbia.

I Collage sono pronti a incantare il pubblico in diverse tappe, a partire dalla festa di San Simplicio a Olbia per poi arrivare nelle altre piazze dell’isola.

La loro avventura musicale inizierà con la vigilia della festa di San Simplicio ad Olbia, martedì 14 maggio, dove regaleranno emozioni e ritmi coinvolgenti al pubblico festante. Uno spettacolo che coinvolgerà dalla prima nota.

Il tour dei Collage non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 18 maggio a Vallermosa, dove la band si esibirà di fronte a un pubblico sempre più affamato di buona musica e divertimento. Successivamente, faranno tappa a Sassari il venerdì 14 giugno e ad Esterzili sabato 15, portando la loro carica musicale in diverse località della Sardegna.

Infine, sabato 29, i Collage faranno vibrare le note della loro musica a Monastir, chiudendo il loro tour con una performance memorabile. Con il loro mix unico di generi musicali e la loro energia travolgente, i Collage promettono di regalare momenti indimenticabili e di trasformare ogni evento in un’esperienza straordinaria per tutti i presenti.

