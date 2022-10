Incidente mortale sul lavoro all’ex bowling di Olbia

Incidente mortale sul lavoro a Olbia: stava lavorando sul tetto dell’ex bowling quando è precipitato al suolo, ora è morto dopo quasi un mese d’ospedale. La vittima è un operaio senegalese che a settembre era stato chiamato per la pulizia delle grondaie. Mentre era impegnato sul tetto della struttura all’uscita dalla città, ha sfondato un lucernaio ed è caduto da un’altezza di quasi dieci metri. L’incidente risale al 20 settembre scorso.

Le sue condizioni erano sembrate gravi da subito, ma ha resistito quasi un mese in ospedale a Sassari. Adesso, però, il suo cuore ha smesso di battere. Per l’incidente sul lavoro sono in corso tutte le verifiche possibili e dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la vittima non fosse tutelata da un contratto e non siano rispettate le norme di sicurezza per un intervento a quell’altezza. Dell’incidente si sono occupati i tecnici dello Spresal, i carabinieri e la Procura di Tempio. Perché per il titolare della struttura da cui è caduto l’operaio la situazione adesso è più pesante. Dopo la morte dell’operaio ora è accusato di omicidio colposo.

