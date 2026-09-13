Incidente a Olbia nella notte, scontro tra auto e ciclomotore: ferito un minorenne

Incidente a Olbia tra via Roma e via Grazia Deledda.

Durante la notte a Olbia, all’intersezione tra via Roma e via Grazia Deledda, si è verificato un incidente. A scontrarsi sono stati un’automobile e un ciclomotore. L’impatto, secondo le prime informazioni disponibili, è stato di tipo frontale-laterale e nel sinistro è rimasto ferito un minorenne.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale con un codice arancione. Successivamente le sue condizioni sono state rivalutate e il codice è stato declassato a giallo. Le cause che hanno portato alla collisione tra l’auto e il ciclomotore, non sono ancora chiare e stanno venendo valutate sulla base dei rilievi delle forze dell’ordine intervenute.

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