Auto contro moto all’incrocio a Olbia: motociclista ferito

Incidente stradale a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio all’incrocio tra via Veronese e via Pisano, a Olbia. Stando alle prime informazioni, un’auto e una moto si sono scontrate a causa di una mancata precedenza. Ad avere la peggio è stato il passeggero che viaggiava a bordo della due ruote, che ha riportato diversi traumi a causa dell’impatto con l’asfalto.

L’uomo è stato soccorso tempestivamente dal personale sanitario del 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale di Olbia per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità, inevitabilmente rallentata durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

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