Storica farmacista trovata morta in casa a La Maddalena

Addio a Rosanna Caddeo.

La comunità di La Maddalena è stata profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Rosanna Caddeo, settantaduenne e storica direttrice della farmacia di via Principe Amedeo. La stimata professionista è stata ritrovata senza vita all’interno della propria abitazione, dove alcuni amici si erano recati preoccupati per non essere riusciti a mettersi in contatto con lei per diverse ore. Secondo le prime valutazioni investigative condotte sul posto, il tragico evento potrebbe essere sopraggiunto durante la notte, lasciando tuttavia aperte diverse ipotesi sulle cause reali del decesso.

La tragica notizia.

La notizia della scomparsa si è rapidamente diffusa in tutta l’isola, suscitando un vasto e sincero cordoglio tra i residenti, i colleghi e i clienti che per decenni avevano visto in lei un punto di riferimento umano, gentile e professionale. Per molti anni dietro il banco della storica farmacia del quartiere di Due Strade, Rosanna Caddeo aveva saputo conquistare l’affetto e la stima di generazioni di maddalenini grazie alla sua costante dedizione al lavoro e alla spiccata attenzione per il prossimo. Allo stato, la situazione legata alle esequie è ancora in fase di definizione da parte dei parenti più stretti. I funerali, che risultavano inizialmente programmati per la giornata odierna, sarebbero stati rinviati poiché i familiari avrebbero richiesto l’esecuzione di un esame autoptico per chiarire le esatte cause del decesso.

L’autopsia.

Gli eventuali accertamenti medico-legali disposti dalle autorità competenti permetteranno di fare piena luce sulla vicenda e di restituire risposte certe a una comunità profondamente scossa da questo improvviso lutto. Fino al completamento delle indagini e dei riscontri clinici, le autorità invitano a mantenere il massimo riserbo, evitando la pericolosa diffusione di indiscrezioni o ricostruzioni prive di riscontri oggettivi.

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