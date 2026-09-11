La Maddalena, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio

Incendio a La Maddalena.
Le attività di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza nell’isola di Santa Maria, a La Maddalena, continuano ininterrottamente, sostenute da un imponente dispositivo coordinato sul campo. L’intervento vede impegnate sul fronte delle bonifiche sedici unità del corpo Forestas, mobilitate per arginare definitivamente ogni possibile focolaio residuo.
Parallelamente, il dispositivo di sicurezza via mare vede la Capitaneria di Porto pienamente operativa con l’impiego di tutte le motovedette disponibili, comprese le unità specializzate SAR (Search and Rescue), a presidio dello specchio d’acqua circostante e a supporto delle squadre terrestri. Le autorità locali mantengono il massimo livello di attenzione per completare le operazioni di bonifica e restituire piena sicurezza all’area interessata dall’emergenza.