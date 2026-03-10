Lucia Budroni incanta Casa Sanremo con un singolo sull’amore arcobaleno

Il nuovo singolo di Lucia Budroni celebra l’amore in ogni sua forma.

La cantante Lucia Budroni è tornata ad esibirsi il suo nuovo singolo, ”Amore Universale”. Il brano, scritto dall’oschirese Massimo Fiorini al Palafiori, è arrivato nel palco di Casa Sanremo Live Box. Il 26 febbraio scorso l’artista, in occasione del Festival di Sanremo era tornata sul palco di Casa Sanremo Live Box, a pochi passi dal Teatro Ariston, dove ha presentato il suo singolo mostrando tutto il suo talento e il suo stile.

Di cosa parla il suo brano.

Il brano «Amore Universale» celebra l’amore in ogni sua forma. Un sentimento che è insieme follia e pura fantasia. Senza spiegazioni, l’amore si nutre solo di emozioni. E’ armonia, è poesia. Un legame privo di condizioni che vive vibra attraverso le sensazioni.

Il videoclip della canzone racconta una storia d’amore reale tra due uomini che fanno un percorso di vita insieme fino ad un unione civile. I protagonisti di questa storia sono Angelo e Marco. Casa Sanremo Live Box è una vetrina importante per gli artisti che si esibiscono davanti a manager, autori, produttori e case discografiche alla ricerca di nuovi talenti. L’esibizione e l’interpretazione hanno ricevuto applausi e parole di apprezzamento dal pubblico, dal Vocal Coach Fabio Lazzara e dal direttore artistico di Casa Sanremo Live Box Ciro Barbato.

Lucia Budroni a Casa Sanremo.

Per Lucia Budroni non si tratta della prima volta a Sanremo. Questa è la quarta volta per la cantante di Oschiri. Ha partecipato anche all’Accademia della canzone di Sanremo, nelle edizioni del 1996 e del 1997 con ottimi risultati. Nel 2024 sempre a Casa Sanremo Live Box ha portato il brano “La mia Meraviglia” con testo di Marco Lai e arrangiamento di Davide Guiso. Quest’anno Lucia Budroni a fatto parte del gruppo del maestro Giovanni Budroni, partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box per la Sardegna, ancora una volta a accompagnato un’artista di alto livello in un palco cosi importante per lui motivo di orgoglio.

Un’altra importante esperienza a livello nazionale per la Budroni, rientrata in Sardegna e già in studio per un nuovo brano, sempre scritto da Massimo Fiorini. Questa volta si ritorna alle origini per l’artista, con un brano in lingua sarda che parla della grande Maria Carta, già in fase di arrangiamento.

