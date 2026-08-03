“Sul filo del discorso”: Tullio Solenghi ed Elena Pau portano in scena Sergio Atzeni

Tullio Solenghi ed Elena Pau portano in scena Sergio Atzeni.

Dopo la grande partecipazione registrata per l’incontro con Cristina Tomasi, la quattordicesima edizione di “Sul filo del discorso” prosegue con una serata dedicata alla letteratura, alla musica e alla forza della parola.

L’appuntamento alla rassegna “Sul filo del discorso”

Martedì 4 agosto, alle ore 21.30, nella cornice di piazza dello Scolastico, sarà protagonista “Passavamo sulla terra leggeri”, reading teatrale e musicale tratto dall’omonimo romanzo di Sergio Atzeni, interpretato da Elena Pau e Tullio Solenghi. Un incontro tra teatro e musica per restituire al pubblico tutta la potenza evocativa di uno dei romanzi più importanti della letteratura sarda contemporanea, un’opera capace di trasformare la storia dell’isola in un grande racconto tra mito e memoria.

Sergio Atzeni, scrittore, giornalista e traduttore nato a Capoterra nel 1952 e scomparso prematuramente nel 1995, ha lasciato con “Passavamo sulla terra leggeri” una delle sue opere più amate. Il romanzo fu pubblicato postumo nel 1996 e viene considerato da molti il suo capolavoro: una narrazione sospesa tra storia e leggenda, nella quale la Sardegna viene raccontata attraverso la voce della memoria tramandata nel tempo.

L’opera ripercorre in forma mitica le origini e le vicende del popolo sardo fino alla fine dell’indipendenza del Giudicato di Arborea. A portare sul palco questa narrazione saranno la voce e l’esperienza teatrale di Tullio Solenghi, interprete capace di attraversare con grande versatilità il teatro, il cinema e la televisione, e la sensibilità musicale di Elena Pau, cantante e interprete sarda, che accompagnerà il racconto con la forza della musica.

La particolarità dello spettacolo nasce proprio dall’incontro tra linguaggi diversi: la parola di Atzeni, affidata alla dimensione del racconto teatrale, incontra il suono e il canto, trasformando il romanzo in un’esperienza capace di coinvolgere non soltanto i lettori dell’opera, ma anche chi si avvicina per la prima volta alla sua scrittura. Un appuntamento che invita il pubblico a riscoprire una delle voci più originali della narrativa sarda contemporanea.

La rassegna.

La rassegna “Sul filo del discorso”, organizzata dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana, continua così il suo viaggio tra generi e linguaggi differenti, portando in piazza dello Scolastico incontri dedicati ai libri, agli autori e alle storie capaci di creare un legame con il pubblico. L’appuntamento è per martedì 4 agosto alle ore 21.30, in piazza dello Scolastico a Olbia. L’ingresso è gratuito.

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