Un colpo di scena che nessuno si aspettava e che ha reso ancora più spettacolare la grande sfilata estiva a Golfo Aranci che si è svolta il 31 luglio. La Pro Loco Santa Teresa Gallura ha regalato al pubblico una sorpresa destinata a rimanere tra i ricordi più belli della manifestazione: l’arrivo del cantante simbolo del Carnevale Gallurese, Domenico Dettori.

Il cantante ha sfilato tra la folla esibendosi dal vivo al seguito della console mobile di Radio Wave Gallura. Accompagnato dal ritmo e dall’energia del DJ Mauro Giagoni, Dettori ha trasformato le vie del corteo in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Le sue canzoni, amate da intere generazioni, sono state cantate da centinaia di persone che si sono unite spontaneamente in un lungo coro, creando un’atmosfera di festa coinvolgente e autentica.

Ad accompagnare l’esibizione ci ha pensato il coloratissimo gruppo dei Surfisti della Proloco Santa Teresa protagonisti di spettacolari coreografie ispirate al mondo del surf e dell’estate. Balli, animazione, costumi tropicali e tanta allegria hanno impreziosito ogni tappa del percorso, regalando immagini di grande impatto e coinvolgendo grandi e piccoli. La scelta della Pro Loco si è rivelata vincente: portare la musica dal vivo direttamente nel cuore del corteo ha permesso di coinvolgere il pubblico in modo nuovo, trasformando gli spettatori in protagonisti della festa.

Un connubio perfetto tra musica, spettacolo e tradizione che ha raccolto applausi lungo tutto il percorso. Ancora una volta la Pro Loco Santa Teresa Gallura dimostra la volontà di innovare, sorprendendo il pubblico con idee originali capaci di valorizzare il territorio e creare momenti di condivisione destinati a lasciare il segno. L’energia di Domenico Dettori, il sound di DJ Mauro Giagoni, la professionalità di Radio Wave Gallura e l’entusiasmo del gruppo dei Surfisti hanno dato vita a uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione, confermando che quando passione, organizzazione e amore per il territorio si incontrano, il risultato è uno spettacolo capace di emozionare tutti.

“Un ringraziamento speciale alla Proloco e all’amministrazione comunale di Golfo Aranci per averci invitato ad un evento ormai simbolo dell estate Gallurese”- dichiara Massimo Stropaghetti, presidente della Pro Loco Santa Teresa Gallura.

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