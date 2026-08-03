Rissa con machete in centro a Olbia, due feriti: uno è grave

Un uomo è stato ferito con un machete a Olbia.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:30, in corso Vittorio Veneto, due persone sono rimaste ferite in una rissa a colpi di machete. Stando alle prime informazioni si tratta di due soggetti di nazionalità straniera, uno dei quali ha estratto un coltello e ha colpito l’altro.

L’episodio è avvenuto all’inizio del Corso, vicino ai passaggi a livello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia e un’ambulanza del 118. Stando alle prime informazioni, due giovani stranieri si sono accoltellati con un machete intorno alle 18:30 di questo pomeriggio. Uno dei due ha riportato ferite al volto, mentre l’altro ha riportato gravi lesioni in tutto il corpo. Entrambi gli uomini sono stati trasportati al pronto soccorso di Olbia, uno in codice giallo e uno in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Olbia per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’aggressione è avvenuta davanti gli occhi terrorizzati di numerosi passanti.

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