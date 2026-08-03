Paura a Budoni e San Teodoro: due interventi di soccorso tra le onde alte

Due interventi per incidenti in mare a Budoni e San Teodoro.

Due incidenti in mare a Budoni e San Teodoro. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17 circa le squadre dei presidi acquatici dei due comuni, sono intervenute per due interventi di soccorso in mare sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Guardia Costiera di Olbia.

Salvati in quattro.

Il primo al traverso di Porto Ottiolu per un soccorso ad un gommone che aveva rotto il cavo del timone e i due turisti sono stati recuperati e trainati fino al porto di Porto Ottiolu. Il secondo ha visto uno yacht incagliarsi nello specchio d’acqua antistante l’uscita del porto di Punt’Aldia dove il personale dei vigili del fuoco con un BPS e una moto d’acqua hanno portato in porto una famiglia composta da una mamma e due figlie e hanno fatto assistenza nel recupero dello scafo. Le operazioni sono state difficoltose per il mare ingrossato.

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