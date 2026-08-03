Due feriti in una rissa con machete a Olbia, cosa è successo

Aggressione con machete in corso Vittorio Veneto a Olbia.

Sono due i feriti per la lite con machete avvenuta in corso Vittorio Veneto a Olbia nella tarda sera di oggi, 3 agosto, all’altezza dei passaggi a livello. Uno dei due versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Cosa è successo.

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Stando alle prime informazioni, due giovani stranieri si sono accoltellati con un machete intorno alle 18:30 di questo pomeriggio. Uno dei due ha riportato ferite al volto, mentre l’altro ha riportato gravi lesioni in tutto il corpo. Entrambi gli uomini sono stati trasportati al pronto soccorso di Olbia, uno in codice giallo e uno in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Olbia per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’aggressione è avvenuta davanti gli occhi terrorizzati di numerosi passanti.

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