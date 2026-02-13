La verifica dei terreni assegnati agli imprenditori ad Arzachena.

La Giunta comunale di Arzachena ha avviato un procedimento volto alla ricognizione, al riordino e alla valorizzazione delle aree assegnate agli imprenditori locali a partire dal 2006 tramite il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) nella zona artigianale di località Naseddu. Con questo atto, l’amministrazione intende verificare lo stato di attuazione dei progetti presentati negli ultimi vent’anni e definire criteri omogenei per la gestione dei procedimenti di eventuale decadenza dei lotti.

“È importante fare chiarezza sullo stato di fatto, sia per la tutela e la giusta valorizzazione del patrimonio pubblico, sia per dare opportunità agli arzachenesi che, ad oggi, vogliono investire e creare nuove imprese – spiega l’amministrazione comunale -. La ricognizione risulta quindi un passaggio fondamentale per “sbloccare” i lotti finora inutilizzati per cui, inizialmente, non era previsto un limite di decadenza del diritto. Questa procedura di riesame assicura un quadro amministrativo chiaro, coerente e trasparente con cui superare situazioni di incertezza e garantire uniformità di trattamento tra gli operatori economici. Un fattore cruciale per il rilancio del tessuto economico locale è proprio quello di favorire un concreto e proficuo impiego delle aree produttive. Di fronte a numerose richieste che il Comune riceve per l’avvio di aziende o l’espansione di quelle esistenti, l’Ente ha il dovere di ottimizzare la gestione dei beni pubblici”.

Gli assegnatari hanno a disposizione 180 giorni dalla data odierna per richiedere la riattivazione dell’iniziativa, consentendo così una rivalutazione delle singole posizioni. La misura non costituisce una sanatoria né una proroga automatica: ogni determinazione sarà adottata mediante provvedimenti espressi e motivati dal Servizio Patrimonio e Pianificazione territoriale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di legalità, proporzionalità e parità di trattamento. L’ultima assegnazione risale a luglio 2025, quando sette lotti del P.I.P. furono concessi ad imprenditori locali a seguito di un iter avviato nel 2019 con la pubblicazione e la proroga di un bando pubblico. L’iniziativa dell’amministrazione rappresenta un passo significativo per chiarire lo stato dei terreni e favorire un uso produttivo e coerente delle aree industriali disponibili.

