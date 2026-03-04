Violento incidente a Olbia: ferito motociclista

L’incidente a Olbia.

Violento incidente stradale a Olbia, dove un motociclista è rimasto ferito all’altezza del supermercato Romagnolo. Lo scontro, avvenuto in viale Aldo Moro, è stato probabilmente causato dal sorpasso di un’automobile che stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio del market.

Il conducente è rimasto ferito codice giallo ed è stato trasportato al pronto soccorso di Olbia Giovanni Paolo II. Sul posto la Polizia locale. Si tratta del secondo incidente avvenuto nella stessa zona a distanza di pochi giorni, che aveva coinvolto anche allora un motociclista.

