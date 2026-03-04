Sanità, la dottoressa Criminisi entra in servizio a Calangianus e Luras

La dottoressa Daniela Criminisi nuovo medico a Luras e Calangianus.

Si rafforza l’assistenza sanitaria territoriale per l’ambito di Calangianus e Luras. A partire dalla prossima settimana, la rete dei medici di medicina generale vedrà l’ingresso ufficiale della dottoressa Daniela Criminisi. L’insediamento della professionista rappresenta un importante potenziamento dei servizi di assistenza primaria per la comunità locale.

L’incontro.

Ieri si è tenuto un incontro con la nuova dottoressa presso le sedi istituzionali, occasione per definire gli ultimi dettagli operativi prima dell’avvio delle attività. La dottoressa Criminisi prenderà ufficialmente servizio lunedì 9 marzo. L’attività ambulatoriale sarà ospitata presso i locali del Poliambulatorio di Calangianus, situato in via Madrid. L’arrivo del nuovo medico è stato accolto con favore dalle autorità locali, che hanno espresso i migliori auspici per un proficuo lavoro a beneficio della cittadinanza e a garanzia della continuità e della qualità delle cure nell’ambito sanitario di riferimento.

