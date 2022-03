Incidente a Sant’Antonio di Gallura, auto sbatte contro il muro e si ribalta

L’incidente intorno alle 12 e 15 a Sant’Antonio di Gallura.

Incidente stradale oggi intorno alle 12 e 15 in via Calangianus a Sant’Antonio di Gallura. Per cause da accertare il conducente di una Fiat 600 ha perso il controllo dell’autovettura, andando a sbattere su un muro perimetrale, ribaltandosi sulla strada.

Sul posto la squadra Vigili del fuoco di Arzachena che ha messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area, dando assistenza durante la rimozione. Due le persone coinvolte assistite dal personale del 118, ma fortunatamente hanno riportato solo qualche escoriazione.