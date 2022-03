Inaugurato il campo da padel di Sant’Antonio.

La padel mania prende piede anche a Sant’Antonio. Nel piccolo comune gallurese, questa mattina, è stato inaugurato il nuovo campo da gioco, che sorge nell’area del parco Fonte Vecchia, che ospitava un campo da calcetto ormai abbandonato.

L’intero terreno è stato riqualificato, con la rimozione dei vecchi arredi, e restituito ai residenti del paese. Il nuovo campo da padel è moderno, in linea con l’essere uno sport nuovo, negli ultimi anni molto in voga. I lavori erano cominciati lo scorso ottobre, grazie a un investimento di 40mila euro.

Il sindaco Carlo Duilio Viti ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a tutte le fasi dell’intervento, come il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giovanni Pitorru, per aver portato avanti il lavoro in grande sinergia con gli uffici, con la giunta e con tutto il consiglio. “I ringraziamenti vanno inoltre all’ufficio tecnico comunale – dichiara il primo cittadino -, nelle persone degli architetti Silvia Cera e Fabio Caronna e a tutto il personale amministrativo che si è adoperato con dedizione per il raggiungimento del risultato”. Anche nel resto della Gallura, grazie alle amministrazioni comunali o alle iniziative dei privati, stanno nascendo palazzetti e campi da gioco per praticare questa disciplina.