L’incidente stradale a Palau.

Brutto incidente intorno alle 14 a Palau. Una donna, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada sulla strada provinciale 123 Capo d’orso Palau, finendo la sua corsa in un dirupo. All’origine dell’incidente forse un malore o il maltempo.

Fortunatamente, l’occupante del veicolo è stata prontamente soccorso e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, anche il 118 e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza della zona.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui