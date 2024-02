Giuseppe Meloni commenta il risultato delle elezioni regionali.

Tra i candidati sicuramente eletti nel nuovo consiglio regionale, in Gallura spicca il nome di Giuseppe Meloni, che ha preso 6755 voti. Nonostante le liste del centrodestra abbiano preso più voti, il nuovo consiglio regionale vedrà una netta maggioranza di eletti del centrosinistra, per via del premio di maggioranza.

Il Pd primo partito in Gallura.

La coalizione in Gallura ha perso, ma il partito che ha preso più voti è il Partito Democratico, anche grazie a Meloni: “I nostri sondaggi prevedevano un alto gradimento sulla figura di Alessandra Todde fin dall’inizio, a prescindere da coalizioni e liste, e su di lei c’erano dei margini di crescita importanti. Questa è stata una spinta in più per sceglierla“, afferma il consigliere regionale del PD

Il progetto del Pd e le liti del centrodestra.

“Hanno influito, sul recupero del centrosinistra e sulla sua vittoria finale – afferma Giuseppe Meloni -, anche il malgoverno del centrodestra in questi anni e il fatto che loro non abbiano sotterrato molto bene l’ascia di guerra in questo mese: si sapeva benissimo che erano rimasti irrisolti i problemi che avevano condizionato la consiliatura: litigi, lotte di potere, e tutto il resto. Noi avevamo, invece, un progetto serio, una proposta che evidentemente è stata ritenuta dai sardi credibile e l’unica in grado di portare quel cambiamento e quel cambio di passo di cui l’isola ha disperato bisogno”.

Quasi 7mila preferenze per Meloni: “Grato agli elettori, subito proiettato al lavoro”.

“Il mio risultato personale è importante e superiore anche alle più rosee aspettative, anche se sentivo un vento favorevole anche rispetto alla mia persona – prosegue il consigliere regionale -. Sono soddisfatto soprattutto per il risultato del PD, stiamo sfiorando l’elezione del secondo consigliere regionale, dovremmo avere la percentuale di voti più alta del PD in Sardegna, che è anche il primo partito in Sardegna: grandi soddisfazioni. Credo che probabilmente più di questo non potevamo chiedere”.

“Esprimo il mio sentimento di gratitudine e di riconoscenza per il grande tributo che mi hanno voluto riconoscere e spero di essere all’altezza delle aspettative – afferma consigliere appena rieletto -. Sento tutto il peso della responsabilità, ma sono già proiettato al lavoro, che non si è mai interrotto, affinché si possa cambiare verso nella nostra isola e in Gallura. Di assessorato non ne abbiamo ancora parlato. Vedremo, anche a seconda degli equilibri che saranno considerati per comporre la nuova giunta”.

“C’è da mettersi subito al lavoro per cercare di rimettere in piedi dei settori come la sanità, che sono completamente in ginocchio e hanno bisogno di interventi urgenti. Bisogna lavorare anche per capire come rimettere in piedi la macchina organizzativa della regione, perché se questa non funziona diventa quasi impossibile poter mettere in atto i programmi coi quali ci si presenta agli elettori”, conclude Meloni.

