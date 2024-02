Il Red Valley fa il pieno di artisti, a Olbia arrivano anche i Club Dogo

Al Red Valley di Olbia gli artisti più attesi dopo la loro reunion.

In Sardegna arriva la storia del rap Italiano! Ad ampliare la line up di Red Valley 2024 di Olbia arrivano i Club Dogo, che si esibiranno il 17 agosto 2024 all’Olbia Arena. I biglietti per il DAY4 sono disponibili su www.redvalleyfestival.com/tickets-day4.

Con 10 date al Forum di Assago tutte sold-out, un album di ritorno “Club Dogo” (uscito venerdì 12 gennaio per Island Records) che ha già raggiunto la certificazione di disco di Platino e una data evento che li vedrà protagonisti a San Siro (28 giugno 2024), il trio è pronto ad esibirsi nella provincia sarda per uno show irripetibile per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent’anni.

Il solo festival italiano che propone una line up ricca di ospiti musicali che vanno dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance – non smette di stupire! Gli abbonamenti Festival Full Pass e per le singole serate sono disponibili online su redvalleyfestival.com.

Con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il Red Valley – powered by Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 – nella sua ottava edizione promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18.

