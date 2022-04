Un incidente stradale a Luras.

Brutto incidente stradale questa sera poco dopo le 18 sulla strada per Luras. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro una moto, guidata da un giovane di 21 anni.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il ragazzo a Sassari, in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti medici, il 21enne ha riportato diversi traumi, in particolare l’addome, il volto e le braccia.