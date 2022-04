La situazione della Sassari-Olbia.

L’aumento dei prezzi delle materie prime e la revisione obbligatoria dei prezzi degli appalti ha fermato a data da destinarsi il cantiere per il proseguimento della Sassari-Olbia, all’altezza di Berchidda. La ditta esecutrice Italiana Costruzioni ha confermato le parole del sindaco Andrea Nieddu, che durante il Consiglio comunale di ieri sera era intervenuto in risposta dell’interrogazione presentata dalla minoranza.

“Questo è un problema sotto gli occhi di tutti – dichiara Marcello Fattorini di Italiana Costruzioni –, che da un anno e mezzo stiamo affrontando. Ci troviamo stretti in una morsa: prima la pandemia, che ha determinato, a seguito delle misure di contenimento del virus, la revisione dei costi, poi il rincaro delle materie prime che ha generato lo stop dei nostri fornitori per l’asfalto della strada. Il governo, per affrontare questi aumenti, aveva dato mandato dei ristori alle imprese, che però a noi non sono arrivati. Si tratta appunto di 600mila euro che ci servivano per completare i lavori in un mese, soldi che invece sono arrivati da parte di altri enti su lavori che abbiamo in appalto”.

Il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu aveva spiegato ieri, durante il Consiglio comunale, che c’era stato un recente confronto tra l’amministrazione comunale e la ditta sull’impossibilità del proseguimento dei lavori. “La motivazione di Anas e della ditta appaltatrice Italiana Costruzione è data dal fatto che a seguito della pandemia – aveva detto -, come è noto a tutte le pubbliche amministrazioni e imprese, si è resa obbligatoria per legge la revisione dei prezzi degli appalti determinando questi rallentamenti, dovuti anche i fatti di geopolitica internazionale, con il rincaro delle materie prime e ritardo delle imprese fornitrici alcuni degli aumenti”. A questi continui disagi si aggiunge anche la situazione dell’Ucraina.