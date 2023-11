Nell’incidente nei pressi di Tempio coinvolto anche l’allenatore Pittorru.

Terribile incidente ieri pomeriggio intorno alle 15:30 sulla 127 nei pressi di Tempio Pausania in località “Bonvicino“, coinvolto anche l’allenatore dell’Arzachena Alessandro Pittorru. E’ stato il maltempo a determinare la dinamica dell’incidente. A raccontare l’accaduto lo stesso allenatore: “Ero a bordo del furgone coinvolto, come passeggero, in direzione Tempio Pausania. Stavamo andando a ritirare le divide dell’Arzachena per la partita di domani contro il Lauras. Una Fiat Panda che procedeva in direzione opposta, affrontando la curva, a causa del fondo stradale allagato – pioveva a dirotto – ha improvvisamente sbandato e si è messa completamente di traverso, scivolando verso di noi. Non abbiamo potuto fare nulla per evitarla. Abbiamo sbattuto fortissimo sullo sportello della macchina”.

Grave l’autista della Panda.

Pittorru ha rassicurato tutti anche sui suoi canali social, sta discretamente e conferma che domani sarà regolarmente alla partita del suo Alzachena contro il Lauras, a Luras, per la quarta giornta di Terza Categoria.

Illeso l’autista del furgone, mentre l’uomo che guidava la Fiat Panda avrebbe varie costole fratturate e un versamento polmonare. L’uomo è stato ricoverato a Olbia.

