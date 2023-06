Incidente mortale in moto alle porte di Tempio

Un uomo di 56 anni ha perso la vita alle porte di Tempio a causa di un incidente stradale mentre viaggiava sulla sua moto. Secondo le prime informazioni la vittima è un vigile del fuoco di Tempio che aveva da poco imboccato la Statale 392 in uscita dalla città.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail. Inutili i soccorsi: per lui non c’è stato niente da fare.

[foto d’archivio]

