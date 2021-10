L’incidente questo pomeriggio.

Incidente questo pomeriggio sulla strada provinciale 90 Trinità d’Agultu-Vignola. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada.

Sul posto i soccorsi del 118 che hanno prestato subito le prime cure alla signora coinvolta La squadra del Vigili del fuoco del distaccamento di Tempio ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento. Presenti carabinieri, 118 ed elisoccorso.