I soccorsi.

Intorno alle 6 di stamattina è avvenuto un incidente stradale in via Barcellona, a Olbia.

Per cause in corso di accertamento 2 veicoli si sono scontrati quasi frontalmente. Le due persone coinvolte sono state trasportate dall’ambulanza e dai sanitari del 118 all’ospedale di Olbia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con la squadra 7A del distaccamento di Olbia per mettere in sicurezza la zona coinvolta. Presente anche la polizia stradale per accertare le cause dell’incidente.

