Il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Anche se nella settimana dal 21 al 27 giugno sono stati registrati solo 77 casi di coronavirus l’indice Rt della Sardegna passa dallo 0,62, registrato nella settimana precedente, a 0,96. A confermarlo è il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. L’indice dell’isola è il terzo più alto in Italia, dopo la Basilicata (1,35) e l’Umbria (0,97).

Come confermato anche dall’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe i casi sono in aumento in Sardegna ma, visti i pochi casi, la differenza in termini assoluti resta bassa. Secondo i dati del Ministero della Salute in Sardegna si registra un aumento settimanale del 14,1% dei casi invece diminuiscono del 21% i focolai. Il rischio complessivo per l’Isola comunque continua a rimanere classificato come basso.

(Visited 372 times, 372 visits today)