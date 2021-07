Calcio, primi movimenti di calciomercato per l’Olbia

Un nuovo difensore per colmare il vuoto lasciato da Altare e un rinnovo.

L’Olbia ha annunciato l’acquisto di un nuovo difensore. Si tratta di Christian Travaglini, ex Caronnese, che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023.

Nato a Milano il 7 gennaio 2000, Travaglini cresce calcisticamente nei settori giovanili del Rozzano e del Varese, con cui ha esordito nella stagione 2018/2019 nel campionato di Eccellenza, con 23 presenze e 1 rete. Dopo aver iniziato la stagione 2019/2020 in Serie C alla Feralpisalò, nel dicembre 2019 si è trasferito all’Inveruno, in Serie D, collezionando 11 presenze. Nella stagione appena conclusa, in forza alla Caronnese in Serie D, ha disputato 33 partite con 3 reti. A lui il difficile compito di non far rimpiangere Altare, partito per fine prestito.

Rinnovo per Arboleda.

La società ha inoltre reso noto di aver rinnovato il contratto di Cristian Arboleda per altre due stagioni.

Nato a Perugia il 20 febbraio 1997, Arboleda è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dei grifoni e in carriera ha indossato le maglie di Foligno, L’Aquila e Arzachena.

La scorsa estate l’arrivo a Olbia dove, al suo primo campionato in maglia bianca, ha collezionato 37 presenze e confezionato 2 assist vincenti, risultando tra i giocatori impiegati con maggiore regolarità nel corso della stagione.

